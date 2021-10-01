Депутат открыл стрельбу у здания МВД Абхазии

Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба сквернословил и стрелял из автомата у здания МВД.

Накануне мужчина подъехал к зданию на служебной машине. Он открыл огонь из автомата Калашникова калибра 5,45 мм. Он выкрикивал матерные слова и стрелял сторону здания МВД. всего было около 20 выстрелов в воздух. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ардзинба купил и хранил у себя автомат незаконно. В результате стрельбы никто не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга неизвестный из окна стрелял из пневматического оружия, в результате чего ранение получил 18-летний юноша, также было разбито окно и повреждено три автомобиля. В четверг, 30 сентября, после полуночи в полицию обратился житель Металлостроя. Он рассказал, что из окна дома №9 по Полевой улице стреляют из пневмата.