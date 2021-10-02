О билетах до 1 тыс. рублей по 12 ж/д направлениям рассказали петербуржцам

Самые дешевые билеты в октябре оказались в Новгородскую область и Карелию. Фото: Pixabay

Самые дешевые билеты в октябре оказались в Новгородскую область и Карелию. Фото: Pixabay

Жители Петербурга в октябре дешевле всего дорожные обойдутся в Новгородскую область и Карелию, сообщает сервис Туту.ру.

В список направлений для бюджетных поездок из Петербурга и Москвы не включили Ленобласть и Московскую область. А жители обеих столиц могут позволить себе самые дешевые билеты по 48 железнодорожным направлениям стоимостью от 320 до 1 тыс. рублей. Для Петербурга таких направлений – 12.

В ТОП-3 самых бюджетных поездок для жителей города на Неве стало Новгородское направление, а именно станции: Малая Вишера, Чудово и Окуловка. Туда цена билета начинается от 320 рублей.

В топ-3 бюджетных рейсов из Северной столицы вошли станции Новгородской области, а именно Билет по этим маршрутам обойдется пассажиру в среднем от 409 до 533 рублей. Второе место рейтинга по дешевизне билетов занял город в республике Карелия – Лахденпохья. Средняя цена билета составит 663 рубля.

«Также в рейтинг вошли еще две станции в Карелии: Сортавала и Кондопога», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb писала, что по сообщению АТОР, цены на авиабилеты в Сочи упали примерно на 30%.