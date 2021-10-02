Семейная пара и их друг похитили и убили жителя Петербурга

Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемых похитителей, убивших 39-летнего петербуржца.

Как информирует пресс-служба городского главка МВД, в конце апреля в полицию обратилась 44-летняя петербурженка. Она сообщила, что ее брат ушел из квартиры на Малой Посадской улице девять дней назал и пропал. Уже в июле следствие завело дело об убийстве.

Накануне стражи порядка задержали подозреваемых: 30-летнего мужчину из Петроградского района и семейную пару — 32-летнего мужа и 33-летнюю жену. У всех есть судимости в прошлом.

По версии правоохранителей, они похитили мужчину и на машине «Ауди А6» увезли его в поселок Левашово. Там потерпевший подвергся жестокому избиению, а после его задушили. Преступники спрятали его тело в сарае заброшенного дома.

Предварительно, похищение и убийство было связано с тем, что потерпевший распространял слухи о причастности супругов к наркоторговле.

Возбуждено еще одно дело — о похищении человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Лодейном Поле раскрыли убийство 18-летней давности.