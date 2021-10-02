В Пушкинском районе 17 человек тушили кровлю частного дома

В Пушкинском районе 17 человек тушили кровлю частного дома
На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В субботу, 2 октября, в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 17:22.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, на улица Старинная, 22, в одноэтажном доме размером 10х15 метров горела кровля на площади 48 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 18:35. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации огня участвовали четыре единицы техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на загоревшемся катере возле яхт-клуба «Балтиец» был ребенок. Возгорание началось в моторном отсеке, после огонь охватил всю площадь катера.

пожар происшествия Пушкинский район


 

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