В Пушкинском районе 17 человек тушили кровлю частного дома

В субботу, 2 октября, в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 17:22.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, на улица Старинная, 22, в одноэтажном доме размером 10х15 метров горела кровля на площади 48 квадратных метров.
Справиться с огнем удалось в 18:35. Информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации огня участвовали четыре единицы техники.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на загоревшемся катере возле яхт-клуба «Балтиец» был ребенок. Возгорание началось в моторном отсеке, после огонь охватил всю площадь катера.