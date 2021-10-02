На загоревшемся катере возле яхт-клуба «Балтиец» был ребенок

В акватории Финского залива загорелся катер. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В акватории Финского залива загорелся катер. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В субботу днем в акватории Финского залива в Петербурге загорелся пассажирский катер. На борту находились мужчина и ребенок.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по городу, пожар произошел на шестиметровом деревянном катере на Финском заливе приблизительно в 400 метрах от яхт-клуба «Балтиец».

Возгорание началось в моторном отсеке, после огонь охватил всю площадь катера.

На месте ЧП работают спасатели. Известно, что на катере не было специальных средств для тушения пожара. Загоревшееся судно буксировать к берегу пока не будут: на катере есть баки с бензином.

На катере находились 45-летний мужчина и 13-летний ребенок, оба спасены.

Разбираться в обстоятельствах произошедшего будет Северо-Западная транспортная прокуратура. Ведомство проверит соблюдение безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Заставской улице спасатели потушили пожар в здании.