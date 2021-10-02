Глава фармкомпании оценил сроки одобрения «Спутника V» ВОЗ

Глава фармкомпании оценил сроки одобрения «Спутника V» ВОЗ
Вакцина "Спутник V". Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейрас заявил, что вакцина «Спутник V» в скором времени будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Основываясь на имеющихся у нас данных, это неизбежно. Она [вакцина] будет одобрена… максимум в течение одного-двух месяцев», — приводит его слова агентство Telam.

Он отметил, что причины, по которым российскую вакцину до сих пор не одобрила ВОЗ — административные.

«Это информационные вопросы, подготовка отчетов, которые, возможно, разнятся в разных странах», — сказал Фигейрас.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина коронавирус


 

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