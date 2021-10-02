На Энгельса подросток на электросамокате сбил двух пешеходов

На Энгельса подросток на электросамокате сбил двух пешеходов
Подросток на электросамокате сбил двух пешеходов. Фото: Pixabay

Подросток на электросамокате сбил пару на проспекте Энгельса в Петербурге.

Инцидент произошел днем 2 октября. Мужчина и женщина шли по тротуару около «Миража». В этот момент в них врезался электросамокатчик, сообщает «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, пострадавший мужчина от удара дважды перевернулся в воздухе и упал на асфальт. Его увезли в больницу. Женщина не пострадала.

«Бригада и водитель пункта мобильной вакцинации очень быстро среагировали, молодцы, огромное им спасибо», — рассказали очевидцы о произошедшем.

На вид подростку лет 15, он остался невредим. Другие свидетели событий рассказали, что после аварии подросток сбежал и бросил самокат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заметили мужчину на электросамокате с малолетним ребенком на оживленной проезжей части. Видео опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

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