На трассе под Волгоградом автобус с детьми попал в ДТП

В субботу, 2 октября, на трассе в Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Chevrolet Niva и микроавтобуса, в котором находились дети из спортивной школы.

Дорожный инцидент случился около 15.00 мск на трассе в Городищенском районе области. По предварительной информации, внедорожник при обгоне по касательной столкнулся с микроавтобусом и врезался в столб.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МВД, в автобусе находились двое сопровождающих взрослых и 14 детей из Новоаннинской спортшколы, они были в поселке Новый Рогачик на соревнованиях.

В результате происшествия пострадал водитель Chevrolet Niva.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил старушку, переходившую дорогу на «зеленый» на Передовиков.