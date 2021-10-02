В Бразилии зафиксировано землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 на территории Бразилии.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 12.52 по времени UTC (15.52 мск). Эпицентр подземных толчков находится в 165 километрах юго-западнее муниципалитета Тарауака. Очаг залегал на глубине 589 километров.

Информации о пострадавших не поступало. О повреждении инфраструктуры и разрушениях также не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.