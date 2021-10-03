На Старо-Приозерском шоссе сбили кабана

На Старо-Приозерском шоссе сбили кабана
Кабан умер. Фото: /vk.com/spb_today

На Старо-Приозерском шоссе, в районе деревни Лупполово сбили кабана.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября. По словам очевидцев, животное погибло рядом с автозаправкой Neste.

Информации о пострадавших не поступало.

«На Старо-Приозерском шоссе, Лупполово. Сбили лесного хряка, прямо у Neste», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дикие животные были замечены в понедельник, 4 мая, во время прогулки по эко-тропе в заказнике. Несколько кабанов свободно прогуливались по местности, даже не замечая людей.

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