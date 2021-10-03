Иммунолог оценил эффективность двух масок на лице против ковида

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что две защитные маски на лице могут снизить количество щелей, через которые проходит нефильтрованный воздух, но такой метод увеличивает нагрузку на дыхание.

«Если вы носите, я не рекомендую двойные, потому что это чересчур, потому что это нагрузка на дыхание, неудобно. Лучше убедитесь, что у вас нет зазоров», — приводит его слова URA.RU.

По последним данным, с начала пандемии в России выявлено 7 560 767 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 209 028 летальных исходов, выздоровели 6 710 574 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что среди основных признаков коронавируса — потеря или изменение обоняния и вкуса. Также отличительными особенностями COVID-19 является лихорадка, стойкий кашель, озноб.