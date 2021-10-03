В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в ряде регионов России

В ближайшие дни мощный антициклон принесет в европейскую часть России погодные аномалии.

Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень теплая погода будет на севере европейской части России, потому что в антициклоне с западной периферии перемещаются теплые воздушные массы. Температура будет выше нормы на четыре градуса», — приводит его слова ТАСС.

В частности, в Ленобласти ожидается 12-13 градусов, в Мурманской, Вологодской областях, Карелии — 8-12 градусов.

При этом на Урал и юг западной Сибири, Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую области придет аномально холодная погода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.