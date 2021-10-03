В поселке Бугры рабочего засыпало гравием

В поселке Бугры рабочего засыпало гравием
Рабочего засыпало гравием. Фото: vk.com/bugry_official

В поселке Бугры Ленобласти произошло во время дорожных работ на Тихой улице рабочего завалило гравием. Инцидент произошел в субботу, 2 октября.

Как рассказали очевидцы, водитель самосвала не заметил мужчину и засыпал его гравием. Пострадавший оказался по пояс завален гравием. Об этом сообщили в группе «Бугры» в социальной сети «ВКонтакте».

«Рабочие сразу откапывать его стали. Мужик вылез помятый, но с хорошим настроением и хромой!», — сообщили очевидцы.

Пострадавшему предложили вызвать скорую, но он отказался от медицинской помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария со смертельным исходом случилась 25 сентября в 10:20 утра на внешнем кольце КАД. Рабочий переходил дорогу справа налево, когда его сбил «Хендай Солярис».

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