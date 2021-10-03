«Протон-М» будет эксплуатироваться до 2025 года

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"Протон-М" будет эксплуатироваться до 2025 года. Фото: Роскосмос

В пусках ракета «Протон-М» будет эксплуатироваться до 2025 года, сообщает «Роскосмос».

Будущее использование тяжелой ракеты-носителя «Протон-М» после 2025 года обсуждалось много раз, но положительного в этих разговорах для «Протона» мало, сообщает заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев «РИА Новости».

Как утверждает Савельев, это ракета с вредным топливом, которая вызывает у жителей Казахстана неприятие. Однако, по договоренностям с Казахстаном до 2025 года «Протон-М» будет продолжать эксплуатироваться и в федеральных, и в коммерческих пусках. В будущем «Протон-М» планируется заменить более экологически приспособленной ракетой «Ангара». В ней будут использоваться чистые компоненты топлива — кислород и керосин.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что госкорпорация не выполнила ряд космических программ в 2020 году из-за ковида, секвестра бюджета и санкций.

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