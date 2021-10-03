На 65 году ушел из жизни актер Андрей Дубовский

В начале октября умер актер театра и кино Андрей Дубовский, как сообщает сайт Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.

По информации пресс-службы театра, в последние годы жизни актера одолела серьезная болезнь, которая не позволяла ему работать в театре. Он «тосковал по сцене» и с большим интересом узнавал театральные новости.

Актер поддерживал сотрудничество с театром «Октаэдр», где принимал участие в постановках «Я буду ждать тебя», «Песнь, песней» и «Любовники без надежды». Дубовский известен по ролям в таких спектаклях как «Смерть Иоанна Грозного», «Дама с камелиями», «Идиот», «Робин Гуд», «Моя профессия — синьор из общества» и «Деревья умирают стоя».

Кроме театральных ролей актер снимался в кино с 1983 года. После участия в сериале «Визит к Минотавру» в качестве Джузеппе Страдивари и лорда Джулиана Уэйда он обрел известность на экране.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в возрасте 40 лет Российский актер Руслан Дулич скончался от осложнений.