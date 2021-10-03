Женщина ударила мужчину ножом во время массажа

Во Фрунзенском районе местный житель получил ножевое ранение от массажистки во время сеанса массажа. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе местный житель получил ножевое ранение от массажистки во время сеанса массажа. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе местный житель получил ножевое ранение от женщины во время сеанса массажа, сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Вчера около 17:30 в дежурную часть полиции поступило сообщение, в котором утверждалось, что обнаружен мужчина с ножевым ранением живота. Пострадавший находился у дома № 16 по Волковскому проспекту. Женщина, которая предположительно совершила нападение на мужчину, работает массажисткой в салоне «Прайм».

Мужчина в состоянии средней тяжести был отправлен в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе. В ходе осмотра врачи диагностировали о пострадавшего проникающую колото-резаную рану поясничной области и рану брюшной стенки.

По словам, самого пострадавшего женщина во время массажа в салоне «Прайм» напала на мужчину и ударила его ножом. В Главном управлении Министерство внутренних дел России и Ленинградской области сообщили, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении массажистки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге рассматривается дело мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения, 13 августа ударил по лицу сотрудницу полиции на станции метро «Василеостровская».