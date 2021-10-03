Ведутся работы по восстановлению водоснабжения в Тосненском районе

В Ленобласти в результате аварии на Большом Невском водоводе жители Тосненского района остались без воды, сообщает комитет по ЖКХ Ленинградской области.

На месте аварии на Большом Невском водоводе диаметром 1000 мм недалеко от деревни Феклистово ведется круглосуточная работа над устранением последствий. Задействованы аварийные бригады и спецтехника. Региональные власти держат вопрос под контролем, население обеспечено чистой водой.

«Со вчерашнего дня без остановки работают бригады компании ЛОКС, откопали котлован. Но повреждение серьезное, на протяжении 15 метров», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков.

По его словам, Леноблводоканал ведет строительство четырех крупных объектов. Таким образом надежность водоснабжения жителей в этом году повысится.

В Никольском построят новый водовод протяженностью более 7 км и закончат реконструкцию площадки резервуаров чистой воды и водопроводной насосной станции.

В Ульяновском городском поселении возводится водопроводная насосная станция и резервуары воды производительностью 5 тысяч кубометров, кроме того, будет построен водовод протяженностью 7,6 км.

В поселке Красный Бор готовится проектно-сметная документация по строительству насосной станции, сетей водоснабжения и резервуаров чистой воды.

«Когда работы по программе «Чистая вода» будут завершены, мы сможем впредь избегать подобных ситуаций», — подытожил Александр Тимков.

Жители Никольска могут набрать питьевую воду по следующим адресам: ул. Первомайская, д. 3., Советский проспект д. 225, ул. Комсомольская д. 14 и деревня Пустынка.

В Ульяновске бочки с чистой водой можно найти на Привокзальной площади, Советском проспекте, д.177 мкр. Юношества между домами к.1 и к.2, на ул. Калинина, ул. Победы между ул. Калинина 74 и ул. Калинина 76.

В Красном Бору бочки установлены на улицах: Комсомольская д. 18 (магазин «Пятерочка»), Вокзальная д. 2 (магазин «Магнит»), а также на проспекте Ленина, 21 (магазин «Мечта») и на Никольском шоссе, 1б (магазин ИП «Василенко»).

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