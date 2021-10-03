В Петербурге задержан мужчина из Кабардино-Балкарии, стрелявший в воздух

В Петербурге у метро "Сенная площадь" задержан уроженец Кабардино-Балкарии, стрелявший в воздух. Фото: Pixabay

В Петербурге у метро "Сенная площадь" задержан уроженец Кабардино-Балкарии, стрелявший в воздух. Фото: Pixabay

В Петербурге задержан мужчина из Кабардино-Балкарии, стрелявший в воздух

Полиция задержала стрелявшего у метро «Сенная площадь» в пьяной компании, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня, 3 октября, в 13:53 полицейское отделение Адмиралтейского района сообщили, что у метро «Сенная площадь» один из мужчин, находившийся в компании нетрезвых знакомых, стреляет в воздух.

Полицейские оперативно прибыли на место и обнаружили 38-летнего уроженца Кабардино-Балкарской республики.

«В Адмиралтейском районе Петербурга по горячим следам задержан мужчина за стрельбу из пневматического оружия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции. В настоящее время по факту стрельбы решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Петербурге житель Дагестана открыл стрельбу из пневматического оружия, бравый мужчина вел пальбу из люка белого автомобиля Mercedes.