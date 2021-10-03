В Петербурге житель Дагестана открыл стрельбу из белого автомобиля Mercedes

В Петербурге житель Дагестана открыл стрельбу из белого автомобиля Mercedes
в Петербурге полиция задержала приезжего из Дагестана за стрельбу из люка иномарки. Baltphoto/Андрей Пронин

Полиция задержала приезжего из Дагестана за стрельбу из люка иномарки, сообщает пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти.

1 октября около 18 часов очевидцы сообщили в полицию, что из люка белого авто марки Mercedes ведется пальба из автоматического оружия. В момент стрельбы машина съезжала с Кольцевой автодороги на Киевское шоссе и ехала в сторону Пулково.

Полиция перекрыла выезды из Московского района. Mercedes остановили на пересечении Кузнецовской улицы и Витебского проспекта. В нем оказались трое мужчин родом из Дагестана. За рулем был 34-летний Умалат, а 31-летний Мурат и 28-летний Арсен ехали в качестве пассажиров.

«При осмотре в салоне были обнаружены и изъяты охолощенный автомат АК-74, около 30 холостых патронов, муляж гранаты и нож», — сообщают в ведомстве.

Мужчин проводили для дальнейшего разбирательства в отделение полиции. Полиция Московского района возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Пассажир Арсен также оказался причастен к стрельбе и был задержан по статье 91 УПК РФ.

Следствие планирует просить суд о мере пресечения для стрелявших в виде заключения под стражу.

Ранее Gazeta.SPb писала, бывшего инспектора МРЭО Приозерска отправили под суд за незаконную выдачу водительских прав за взятки.

аэропорт пулково дагестан мерседес стрельба в воздух


 

Новости партнеров
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Звезда «Голоса» Николай Арутюнов скончался на 64 году жизни
Звезда «Голоса» Николай Арутюнов скончался на 64 году жизни
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге житель Дагестана открыл стрельбу из белого автомобиля Mercedes
Бывшего сотрудника МРЭО отправили под суд за незаконную выдачу водительских ...
Минпросвещения заявило, что массового закрытия школ из-за коронавируса не ...
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист, пострадали девушки и подросток
Спасатели откачали кошку, которая надышалась угарным газом
Уфимец, лишившейся ног, поднялся на руках на гору Манаслу
Сбербанк считает, что телефонные мошенники переключились на клиентов других ...
Президент Филиппин собирается уйти из политики