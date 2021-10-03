В Петербурге житель Дагестана открыл стрельбу из белого автомобиля Mercedes

в Петербурге полиция задержала приезжего из Дагестана за стрельбу из люка иномарки. Baltphoto/Андрей Пронин

в Петербурге полиция задержала приезжего из Дагестана за стрельбу из люка иномарки. Baltphoto/Андрей Пронин

Полиция задержала приезжего из Дагестана за стрельбу из люка иномарки, сообщает пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти.

1 октября около 18 часов очевидцы сообщили в полицию, что из люка белого авто марки Mercedes ведется пальба из автоматического оружия. В момент стрельбы машина съезжала с Кольцевой автодороги на Киевское шоссе и ехала в сторону Пулково.

Полиция перекрыла выезды из Московского района. Mercedes остановили на пересечении Кузнецовской улицы и Витебского проспекта. В нем оказались трое мужчин родом из Дагестана. За рулем был 34-летний Умалат, а 31-летний Мурат и 28-летний Арсен ехали в качестве пассажиров.

«При осмотре в салоне были обнаружены и изъяты охолощенный автомат АК-74, около 30 холостых патронов, муляж гранаты и нож», — сообщают в ведомстве.

Мужчин проводили для дальнейшего разбирательства в отделение полиции. Полиция Московского района возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Пассажир Арсен также оказался причастен к стрельбе и был задержан по статье 91 УПК РФ.

Следствие планирует просить суд о мере пресечения для стрелявших в виде заключения под стражу.

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