Бывшего сотрудника МРЭО отправили под суд за незаконную выдачу водительских удостоверений

Инспектор выдавал водительские права за взятки в размере 13 и 15 тыс. рублей, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Бывший сотрудник МРЭО из Приозерска отправится на суд по обвинению в служебном подлоге и взяточничестве. СК по городу Приозерск расследовало дело инспектора МРЭО ГИБДД №18. Мужчину обвиняют в преступлении по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) — три эпизода, по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) – три эпизода.

С июня 2017 года по март 2018 года он незаконно выдал права без прохождения экзаменов, а также возвращал документы лицам, лишенных прав.

«За свои незаконные действия по заранее разработанной преступной схеме инспектор получил через посредников взятки от указанных лиц в размере 13 и 15 тысяч рублей соответственно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водительские права трех взяткодателей будут аннулированы. Уголовное дело в отношении сотрудника МРЭО направлено в суд. Как стало известно, инспектор был не раз судим за аналогичные деяния.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Петербурге водитель каршерингового автомобиля ограбил женщину в на более 13 тыс. рублей.