После крушения вертолета в Подмосковье завели дело

После крушения вертолета в Подмосковье завели дело
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Pixabay

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения вертолета Robinson R-44 в Московской области.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ), сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ. К месту крушения направили следователей и криминалистов.

Также на место происшествия направили заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Надзорное ведомство начнет проверку.

Крушение вертолета Robinson R-44 произошло в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ неподалеку от Лыткарино. Все три человека, которые находились на борту, не выжили. Погибли двое мужчин и женщина.

Основными причинами крушения, предварительно, называют отказ техники и ошибку пилота. Все обстоятельства и точные версии произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны подробности крушения вертолета в Подмосковье.

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