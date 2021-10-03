Стали известны подробности крушения вертолета в Подмосковье

В Московской области потерпел крушение легкомоторный вертолет Robinson R-44, в результате погибли три человека.

Как сообщает ТАСС, вертолет разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ неподалеку от Лыткарино. Все случилось в 19:41 по московскому времени. После крушения вертолет не загорелся. Однако все три человека, которые находились на борту, не выжили. Погибли двое мужчин и женщина.

На месте ЧП собрались пожарно-спасательные подразделения, необходимо провести деблокирование.

Основными причинами крушения, предварительно, называют отказ техники и ошибку пилота. Все обстоятельства и точные версии произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при крушении вертолета в Подмосковье погибли три человека.