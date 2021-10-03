Стали известны подробности крушения вертолета в Подмосковье

Стали известны подробности крушения вертолета в Подмосковье
На месте крушения работают спасатели. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Московской области потерпел крушение легкомоторный вертолет Robinson R-44, в результате погибли три человека.

Как сообщает ТАСС, вертолет разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ неподалеку от Лыткарино. Все случилось в 19:41 по московскому времени. После крушения вертолет не загорелся. Однако все три человека, которые находились на борту, не выжили. Погибли двое мужчин и женщина.

На месте ЧП собрались пожарно-спасательные подразделения, необходимо провести деблокирование.

Основными причинами крушения, предварительно, называют отказ техники и ошибку пилота. Все обстоятельства и точные версии произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при крушении вертолета в Подмосковье погибли три человека.

вертолет крушение погибшие подмосковье


 

Новости партнеров
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Водительница
Водительница "БМВ" на Испытателей дёргалась на "зебре", задела пешеходов и уехала на красный свет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны подробности крушения вертолета в Подмосковье
В Петербурге от коронавируса полностью привились 1,7 млн человек
Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекращен
В Красном Селе сорвался лифт с подростками
При крушении вертолета в Подмосковье погибли три человека
Денис Проценко считает, что предсказать ситуацию с коронавирусом невозможно
Предполагаемый убийца трех студенток под Оренбургом задержан
Солнечная погода стала причиной огромных очередей в парках под Петербургом