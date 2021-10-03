При крушении вертолета в Подмосковье погибли три человека

При крушении вертолета в Подмосковье погибли три человека
В результате крушения вертолета погибли три человека. Фото: pixabay

В Московской области разбился легкомоторный вертолет Robinson. Все из находившихся на борту людей погибли.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы. Инцидент произошел в воскресенье вечером, 3 октября, в городе Лыткарино. Вертолет Robinson разбился на Тураевском шоссе. На борту находились три человека, никто не выжил.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолёт, вылетавший в Санкт-Петербург, столкнулся на взлетной полосе с бензовозом. Воздушное судно принадлежит лоукостеру «Победа». У самолета повреждено крыло. В результате происшествия никто не пострадал. Для пассажиров готовят другой самолет. Вылет может задержаться на три часа.

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