При крушении вертолета в Подмосковье погибли три человека

В Московской области разбился легкомоторный вертолет Robinson. Все из находившихся на борту людей погибли.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы. Инцидент произошел в воскресенье вечером, 3 октября, в городе Лыткарино. Вертолет Robinson разбился на Тураевском шоссе. На борту находились три человека, никто не выжил.
Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолёт, вылетавший в Санкт-Петербург, столкнулся на взлетной полосе с бензовозом. Воздушное судно принадлежит лоукостеру «Победа». У самолета повреждено крыло. В результате происшествия никто не пострадал. Для пассажиров готовят другой самолет. Вылет может задержаться на три часа.