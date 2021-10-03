Огромный самолет застрял под пешеходным мостом в Индии

Огромный самолет застрял под пешеходным мостом в Индии
Самолет застрял под пешеходным мостом. Фото: скриншот Youtube

Пассажирский самолет застрял под надземным пешеходным переходом неподалеку от аэропорта города Дели на севере Индии.

Как сообщает The Times of India, застрявший под мостом самолет принадлежал авиакомпании Air India, однако вскоре был продан частному лицу из-за его аварийного состояния. Покупатель захотел перевезти его, но не рассчитал габариты воздушного судна.

Нос и половина корпуса лайнера проехали под переходом, однако хвостовая часть уже не пролезла. При этом крылья у самолета отсутствуют.

Представитель аэропорта Дели заявил подтвердил, что это судно уже не принадлежит флоту воздушной гавани. Он также предположил, что пилот принял ошибочное решение по его транспортировке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолёт, вылетавший в Санкт-Петербург, столкнулся на взлетной полосе с бензовозом.

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