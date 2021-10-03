В Канаде разбился самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?», есть жертвы

В канадском городе Монреаль потерпел крушение небольшой самолет, к которому был прикреплен транспарант с надписью «Ты выйдешь за меня?».

Как сообщает CTV News, это случилось неподалеку от места, где проходил музыкальный фестиваль. Со слов пожарных, жертвой авиакатастрофы стал один человек. Еще одного госпитализировали с травмами.

Известно, что самолет принадлежал компании Publicite Aerogram, занимающейся размещением баннеров с рекламой или подобными надписями на самолетах.

Местные правоохранители разбираются в обстоятельствах крушения. Власти Монреаля выразили соболезнования семье погибшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в авиакатастрофе под Миланом погибли восемь человек. Воздушное судно рухнуло на двухэтажное здание, расположенное рядом со станцией метро.