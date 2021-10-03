В авиакатастрофе под Миланом погибли восемь человек

Воздушное судно рухнуло на двухэтажное здание, расположенное рядом со станцией метро. Фото: скриншот Twitter

Воздушное судно рухнуло на двухэтажное здание, расположенное рядом со станцией метро. Фото: скриншот Twitter

Частный самолет разбился в Италии. В результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту.

Как сообщает Newsbook, жертвами крушения в пригороде Милана погибли восемь человек: двое членов экипажа и шесть пассажиров.

Воздушное судно рухнуло на двухэтажное здание, расположенное рядом со станцией метро. В момент ЧП в здании никого не было, поскольку сейчас там ведется ремонт. Со слов очевидцев, за крушением последовал взрыв, огонь распространился на припаркованные поблизости автомобили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после крушения вертолета в Подмосковье завели дело. Крушение вертолета Robinson R-44 произошло в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ неподалеку от Лыткарино. Все три человека, которые находились на борту, не выжили. Погибли двое мужчин и женщина.