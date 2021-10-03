Диетолог рассказала об опасности сладкого для взрослых

Диетолог рассказала об опасности сладкого для взрослых
Большое количество сладкого может навредить. Фото: pixabay

Российский врач-диетолог Анна Петрова рассказала, что людям старше 45 лет опасно употреблять продукты с содержанием простых углеводов, потому что они запросто могут привести к болезням.

По словам специалиста, сладости могут стать причиной развития атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца и болезни Альцгеймера. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Речь идет о таких сладостях, как шоколад, конфеты и других подобных кондитерских изделиях. Эти продукты лучше заменить финиками, черносливом, бананами, яблоками или темным шоколадом, советует Петрова.

Также диетолог предупредила, что сладкоежки, помимо опасных болезней, могут заполучить так называемое «сахарное лицо», когда кожа приобретает тусклый цвет, появляются красные пятна, пигментация и отеки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи рассказали об основных симптомах трех типов инсульта.

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