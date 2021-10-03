На Васильевском острове водителя каршеринга госпитализировали после ДТП

На Васильевском острове водителя каршеринга госпитализировали после ДТП
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В ночь на понедельник на Васильевском острове перевернулся автомобиль каршеринга. Водителя увезли на скорой.

По сообщениям очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло у дома 4 по Камской улице, рядом с рекой Смоленкой. Автомобилист за рулем каршеринга потерял управление на повороте, из-за чего машина перевернулась на крышу.

«На Камской улице, 4 каршеринг не вошел в поворот», — сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На месте происшествия работает дорожная полиция, пожарные и скорая помощь. Водитель пострадал, его госпитализировали. Информации о его состоянии нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что попавший в аварию ВАЗ вылетел на тротуар и перевернулся на Ваське. Перекресток не поделили Porsche Panamera и ВАЗ.

авария дтп камская улица каршеринг


 

Новости партнеров
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
Владимир Путин пообещал повышение пенсий в ближайшие годы
Владимир Путин пообещал повышение пенсий в ближайшие годы
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Васильевском острове водителя каршеринга госпитализировали после ДТП
Диетолог рассказала об опасности сладкого для взрослых
В Канаде разбился самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?», есть жертвы
Врачи рассказали об основных симптомах трех типов инсульта
В авиакатастрофе под Миланом погибли восемь человек
Сериал «Игра в кальмара» могут продлить на второй сезон
Ботанический сад меняет режим работы на зимний
Огромный самолет застрял под пешеходным мостом в Индии