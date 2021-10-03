На Васильевском острове водителя каршеринга госпитализировали после ДТП

В ночь на понедельник на Васильевском острове перевернулся автомобиль каршеринга. Водителя увезли на скорой.

По сообщениям очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло у дома 4 по Камской улице, рядом с рекой Смоленкой. Автомобилист за рулем каршеринга потерял управление на повороте, из-за чего машина перевернулась на крышу.

«На Камской улице, 4 каршеринг не вошел в поворот», — сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На месте происшествия работает дорожная полиция, пожарные и скорая помощь. Водитель пострадал, его госпитализировали. Информации о его состоянии нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что попавший в аварию ВАЗ вылетел на тротуар и перевернулся на Ваське. Перекресток не поделили Porsche Panamera и ВАЗ.