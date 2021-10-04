Россиян предупредили о высоком шансе заразиться ОРВИ после COVID

Россиян предупредили о высоком шансе заразиться ОРВИ после COVID
После тяжелых ОРВИ фактор иммунной защиты также снижается. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заразиться ОРВИ становится выше. Об этом заявил гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По его словам, многие медики считают, что ряду переболевших COVID может потребоваться иммунокоррекция. Он подчеркнул, что тяжелые ОРВИ также бьют по иммунитету, но на течение новой болезни больше влияют хронические заболевания.

Как сообщил ТАСС, Исаев рекомендовал соблюдать масочный режим и избегать массовых скоплений людей для защиты себя от указанных заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перенесенный грипп или ОРВИ не становятся причиной отказа от вакцинации против коронавируса. Сделать прививку от ковида можно через 2-3 недели после болезни.

борьба с пандемией ОРВИ Россия


 

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