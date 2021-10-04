В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 2 198 человек

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 2 198 человек
В Петербурге продолжают выявлять заболевших COVID-19. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 198 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 4 410 случаев заражения. На третьем месте оказалась Московская область — 1 733 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 246 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заразиться ОРВИ становится выше.

коронавирусная пандемия новости СПб опештаб


 

Новости партнеров
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Владимир Путин пообещал повышение пенсий в ближайшие годы
Владимир Путин пообещал повышение пенсий в ближайшие годы
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
Водительница
Водительница "БМВ" на Испытателей дёргалась на "зебре", задела пешеходов и уехала на красный свет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 2 198 человек
В России за сутки коронавирусом заразились 25 781 человек
Памфилова: Петербург лидирует по числу обращений с вопросами проведения выборов
Кардиолог Алешкович перечислила восемь полезных привычек для здоровья ...
Знаки Зодиака, с которыми хорошо в любви, а в браке – плохо
Дава разозлился на Бузову и слил их интимную переписку: что в ней?
Минздрав: вакцинировано около 60% россиян старше 60 лет
В Петербурге у студента украли деньги и 60 «Айфонов»