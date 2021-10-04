В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 2 198 человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 198 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 4 410 случаев заражения. На третьем месте оказалась Московская область — 1 733 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 246 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заразиться ОРВИ становится выше.