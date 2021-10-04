Спасатели час тушили полыхающий трактор на Батальонной улице

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели час тушили полыхающий трактор.

Возгорание случилось в понедельник, 4 октября, у дома 3 на Батальонной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:51. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в тракторе сгорели сгораемые части. К 4:50 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга случился квартирный пожар, после которого госпитализировали одного человека.