Спасатели час тушили полыхающий трактор на Батальонной улице

Спасатели час тушили полыхающий трактор на Батальонной улице
Пожар случился на Батальонной улице. Фото: скриншот google.maps

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели час тушили полыхающий трактор.

Возгорание случилось в понедельник, 4 октября, у дома 3 на Батальонной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:51. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в тракторе сгорели сгораемые части. К 4:50 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга случился квартирный пожар, после которого госпитализировали одного человека.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар спасатели


 

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