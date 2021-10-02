В квартирном пожаре на Сиреневом бульваре пострадал мужчина

В Выборгском районе Петербурга случился квартирный пожар, после которого госпитализировали одного человека.

По информации городского управления МЧС, пожар начался сегодня в 12:30 в квартире на Сиреневом бульваре, 2/1. В трехкомнатной квартире вспыхнула обстановка одной из комнат. Огонь охватил 5 квадратных метров.

К месту ЧП были направлены 13 спасателей и три пожарных машины. С пожаром справились чуть больше, чем за полчаса.

В квартире находился мужчина, он пострадал. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в больницу.

Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на загоревшемся катере возле яхт-клуба «Балтиец» был ребенок. Возгорание началось в моторном отсеке, после огонь охватил всю площадь катера.