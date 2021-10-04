У жилого дома на Петергофском шоссе полыхал автомобиль

У жилого дома на Петергофском шоссе полыхал автомобиль
Петергофское шоссе. Фото: скриншот google.maps

В Красносельском районе Петербурга загорелась машина. Пожар потушили за 18 минут.

Возгорание случилось сегодня, 4 октября, у дома 11/21 на Петергофском шоссе. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:42. К месту происшествия оперативно прибыли 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в автомобиле марки «Mazda» выгорел моторный отсек.

В 6:00 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели час тушили полыхающий трактор на Батальонной улице.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар спасатели


 

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