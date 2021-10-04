Автомобилист погиб в лобовом ДТП на трассе «Петербург — Псков»

Автомобилист погиб в лобовом ДТП на трассе «Петербург — Псков»
Смертельное ДТП в Ленобласти. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Лужском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Авария случилась в воскресенье, 3 октября, на 162-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Псков» в районе деревни Жглино. Около 16:15 в лобовое ДТП попали Toyota и Chevrolet.

Как сообщили ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в результате столкновения водитель второй иномарки погиб на месте, двух пассажиров госпитализировали с различными травмами.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове водителя каршеринга госпитализировали после ДТП.

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