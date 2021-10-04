В Калининском районе жестоко избили человека

В Калининском районе жестоко избили человека
Ранее в МВД поступило сообщение, что у д. 44 по Кондратьевскому пр. лежит человек. Фото: pixabay.com

Жестокое избиение произошло в Петербурге в Калининском районе.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, по «горячим следам» задержали 26-летнего мужчину, который во время внезапной ссоры, возникшей после выпивки спиртных напитков избил знакомого.

Ранее в МВД поступило сообщение, что у д. 44 по Кондратьевскому пр. лежит человек.

Так, из больницы поступила телефонограмма, что накануне бригада скорой помощи от д. 44 по Кондратьевскому пр. с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головы, в тяжелом состоянии госпитализировали пострадавшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пырнул знакомого ножом. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в пресс-службе УВО. Инцидент произошел вечером 11 сентября на Туристской улице. Там двое мужчин поссорились, после чего начали драться.

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