Хулигана-стрелка на Пулковском шоссе задержали

При осмотре машины, на заднем сиденье обнаружили предмет похожий на автомат Калашникова. Фото: Рixabay

При осмотре машины, на заднем сиденье обнаружили предмет похожий на автомат Калашникова. Фото: Рixabay

Хулигана, стрелявшего из автомата на Пулковском шоссе, задержали.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, полиция задержала автомобиль «Мерседес-Бенц» стрелка. За рулём находился 33-летний житель республики Дагестан. В салоне также были пассажиры: 30-летний и 32-летний жители Дагестана, а также 34-летняя женщина.

Ранее через 112 поступило сообщение, что с КАД на Пулковское шоссе съехал автомобиль «Мерседес -Бенц», из люка, расположенного на крыше, ведётся стрельба в воздух.

При осмотре машины, на заднем сиденье обнаружили предмет похожий на автомат Калашникова, магазин снаряженный патронами, муляж гранаты и нож.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге житель Дагестана открыл стрельбу из белого автомобиля Mercedes. Полиция перекрыла выезды из Московского района. Mercedes остановили на пересечении Кузнецовской улицы и Витебского проспекта.