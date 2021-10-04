Задушенную женщину без глаз обнаружил велосипедист у деревни в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили труп женщины без глаз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О пугающей находке в отдел полиции сообщили в субботу, 2 октября. Вечером в отдел полиции обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что во время катания на велосипеде в районе деревни Мяглово обнаружил труп женщины с признаками насильственной смерти.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители установили, что тело находилось в лесном массиве, с переломом нижней челюсти и следами удушения, отсутствием глазных яблок. Неизвестной женщине на вид около 40 лет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Пятерочки» на Ленсовета нашли труп мужчины.