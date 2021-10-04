В Санкт-Петербурге за сентябрь 2021 года введено в полтора раза больше жилья, чем за аналогичный период в 2020 году

В этом месяце в Северной столице ввели в эксплуатацию 290 тысяч кв.м. жилья. Это 177 домов на более, чем 5,2 тысяч квартир, включая индивидуальное строительство. Это в полтора раза больше, чем за такой же период прошлого года, когда сдали 180 тысяч кв.м. жилья.

Среди лидеров по вводу жилья — Пушкинский район. Здесь за сентябрь ввели 51 дом на более одной тысячи квартир общей площадью 48 635 кв.м. В их число входит семь проблемных домов одного из крупных долгостроев города ЖК «Вариант». Об этом сообщает Комитет по строительству.

Следующим по объему ввода жилищного строительства — Выборгский район. Там сдали более 45 тысяч кв.м. жилья, это 21 дом, 916 квартир. На третьем месте Невский район – 42,2 тысячи кв.м жилья, один дом, 931 квартира.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировали дефицит участков под строительство.