Кардиолог Алешкович перечислила восемь полезных привычек для здоровья сердца человека

Кардиолог Елена Алешкович рассказала о полезных привычках, которые призваны поддержать здоровье сердца.

Так, для поддержания здоровья этого органа россиянам рекомендуют бросить курить, сократить употребление спиртного или полностью исключить алкоголь из жизни. Врач советует относиться внимательнее к еде, нужно исключить продукты с большим содержанием сахара, жиров и соли. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Доктор отмечает, важно регулярно заниматься спортом (ходьба, плавание, езда на велосипеде). Он поможет избавиться от лишних килограммов и натренировать сердечную мышцу. Алешкович добавляет, что нужно следить за уровнем артериального давления и режимом сна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер сериала «Универ» скончался от остановки сердца. Константин Глушков умер в возрасте 56 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.