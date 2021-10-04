Кардиолог Алешкович перечислила восемь полезных привычек для здоровья сердца человека

Кардиолог Алешкович перечислила восемь полезных привычек для здоровья сердца человека
Доктор отмечает, важно регулярно заниматься спортом (ходьба, плавание,  езда на велосипеде).Фото: pixabay.com

Кардиолог Елена Алешкович рассказала о полезных привычках, которые призваны поддержать здоровье сердца.

Так, для поддержания здоровья этого органа россиянам рекомендуют бросить курить, сократить употребление спиртного или полностью исключить алкоголь из жизни. Врач советует относиться внимательнее к еде, нужно исключить продукты с большим содержанием сахара, жиров и соли. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Доктор отмечает, важно регулярно заниматься спортом (ходьба, плавание, езда на велосипеде). Он поможет избавиться от лишних килограммов и натренировать сердечную мышцу. Алешкович добавляет, что нужно следить за уровнем артериального давления и режимом сна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер сериала «Универ» скончался от остановки сердца. Константин Глушков умер в возрасте 56 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

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