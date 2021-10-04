Роспотребнадзор с 4 по 15 октября запустит горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа

В Роспотребнадзоре добавили, что номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных отделений. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре добавили, что номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных отделений. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор с сегодняшнего дня, четвертого октября, запускает горячую линию. Она посвящена профилактике гриппа и ОРВИ. Консультацию можно будет получить до середины октября — 15 числа.

Медики расскажут об отличиях симптомов ОРВИ и гриппа и какие меры нужно предпринять при первых признаках недомогания. Они поделятся, где можно вакцинироваться от гриппа и как правильно подготовиться к прививке, а также ответят все интересующие вопросы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных отделений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусом заболевают реже те люди, которые привились от гриппа, сообщает член-корреспондент Российской Академии наук Оксана Свитич. Использовав на себе вакцину от гриппа люди частично защищаются от вируса COVID.