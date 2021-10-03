С прививкой от гриппа заболеть COVID тяжелее

Коронавирусом заболевают реже те люди, которые привились от гриппа, сообщает член-корреспондент Российской Академии наук Оксана Свитич. Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Коронавирусом заболевают реже те люди, которые привились от гриппа, сообщает член-корреспондент Российской Академии наук Оксана Свитич. Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Коронавирусом заболевают реже те люди, которые привились от гриппа, сообщает член-корреспондент Российской Академии наук Оксана Свитич.

Использовав на себе вакцину от гриппа люди частично защищаются от вируса COVID. По словам Свитич, при вводе других антигенов запускается классический механизм врожденного иммунитета. Член-корреспондент РАН поделилась в эфире «Радио России» , что если постоянно вводить какие-то антигены в оборот иммунной системы, то клетки врождённого иммунитета запоминают и на определённом уровне сохраняют какую-то активность. Это можно назвать тренированным иммунитетом. В рассмотренном случае при введении других антигенов клетки иммунитета будут активироваться быстрее.

Как считает Свитич, тот кто первый раз прививался от коронавируса «Спутником V» сейчас должны обратить внимание на препарат с большим спектром антигенов «КовиВак».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге от гриппа уже привились 1 миллион 66 тысяч человек.