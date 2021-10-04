Спасатели полтора часа тушили подсобку в жилом доме на Софийской

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили подсобное помещение.
Возгорание случилось в понедельник, 4 октября, в доме №38 на Софийской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 8:24. К месту происшествия оперативно прибыли 15 спасателей на трех машинах спецтахники.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в подсобном помещении жилого дома горела обстановка на площади 9 квадратных метров.
К 9:58 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ранним утром у жилого дома на Петергофском шоссе полыхал автомобиль.