Подготовлен к рассмотрению законопроект о социальных выплатах людям старшего возраста

Подготовлен к рассмотрению законопроект о социальных выплатах людям старшего возраста
Этот законопроект – один из последних разработанных петербургским парламентом шестого созыва. Фото: пресс-служба ЗакСа

6 октября Законодательное Собрание Северной столицы рассмотрит проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Этот законопроект – один из последних разработанных петербургским парламентом шестого созыва. Он предусматривает новые социальные выплаты гражданам старшего возраста, отметившим 90-летний, 95-летний и столетний юбилей. Сумма составит соответственно 15 тысяч, 20 тысяч и 25 тысяч рублей.

«Полностью поддерживаю эту инициативу, поскольку социальная политика – одно из приоритетных направлений работы Законодательного Собрания. Помощь нашим самым старшим петербуржцам – дело первоочередной важности, поэтому мы рассмотрим и, уверен, примем этот документ на одном из первых наших заседаний. А в самое ближайшее время такой закон будет принят в целом», — комментирует председатель ЗакСа Северной столицы Александр Бельский.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском Законодательном Собрании избрали новых председателей двух комитетов и семи комиссий.

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