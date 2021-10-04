В Ленобласти во вторник будет тепло и облачно

Во вторник, 4 октября, жителей Ленинградской области ожидает облачная погода без существенных осадков.

Предстоящей ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов, будет переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +9…+14 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер юго-восточный, южный будет дуть со скоростью до 7-12 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 5 октября жителей Северной столицы ожидает облачная с прояснениями погода, обойдется без дождей.