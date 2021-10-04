Во вторник в Петербурге будет облачно и до +14 градусов

Во вторник в Петербурге будет облачно и до +14 градусов
В Петербурге обойдется без осадков. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Во вторник, 5 октября, жителей Северной столицы ожидает облачная с прояснениями погода, обойдется без дождей.

В ночное время температура воздуха составит +7…+9 градусов. Днем потеплеет до +14 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер юго-восточных и южных направлений будет дуть умеренно. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник утром петербуржцы стояли в 6-балльных пробках. Горожане спешили на работу, дороги окрасились в красный цвет.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
Водительница
Водительница "БМВ" на Испытателей дёргалась на "зебре", задела пешеходов и уехала на красный свет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во вторник в Петербурге будет облачно и до +14 градусов
«Роскосмос» утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС
В Петербурге за сутки скончались 60 COVID-пациентов
Названа причина подорожания свинины в России
В Китае спрогнозировали появление нового «вируса X»
Подготовлен к рассмотрению законопроект о социальных выплатах людям ...
Спасатели полтора часа тушили подсобку в жилом доме на Софийской
Происшествия за выходные в Петербурге и Ленобласти: женщина в метро ...