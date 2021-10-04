Во вторник в Петербурге будет облачно и до +14 градусов

В Петербурге обойдется без осадков. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В Петербурге обойдется без осадков. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Во вторник, 5 октября, жителей Северной столицы ожидает облачная с прояснениями погода, обойдется без дождей.

В ночное время температура воздуха составит +7…+9 градусов. Днем потеплеет до +14 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер юго-восточных и южных направлений будет дуть умеренно. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник утром петербуржцы стояли в 6-балльных пробках. Горожане спешили на работу, дороги окрасились в красный цвет.