Петербургские водители стоят в 6-балльных пробках утром понедельника

Утром понедельника в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с дорожными ограничениями и ДТП.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:50, пробки оцениваются на шесть баллов. После 10:00 заторы снизятся до 4-х баллов.
Так, движение особенно затруднено на Загородном, Литейном и Невском проспектах. Машины стоят на Садовой улице, Измайловском проспекте, Кантемировской улице и проспекте Энгельса, Московском и Пулковском шоссе, Московском проспекте.
На КАД пробка в районе Большого Обуховского моста.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге будет сухо и +16 градусов.