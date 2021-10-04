Петербургские водители стоят в 6-балльных пробках утром понедельника

Петербургские водители стоят в 6-балльных пробках утром понедельника
Дорожная ситуация 4 октября. Фото: скриншот сервиса Яндекс.Пробки

Утром понедельника в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с дорожными ограничениями и ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:50, пробки оцениваются на шесть баллов. После 10:00 заторы снизятся до 4-х баллов.

Так, движение особенно затруднено на Загородном, Литейном и Невском проспектах. Машины стоят на Садовой улице, Измайловском проспекте, Кантемировской улице и проспекте Энгельса, Московском и Пулковском шоссе, Московском проспекте.

На КАД пробка в районе Большого Обуховского моста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге будет сухо и +16 градусов.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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