В понедельник в Петербурге будет сухо и +16 градусов

В Санкт-Петербурге будет тепло и без осадков. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В Санкт-Петербурге будет тепло и без осадков. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Неделя начнется в Петербурге с преимущественно солнечной погоды, дождей не ожидается. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В понедельник, 4 октября, город останется на периферии обширного антициклона, центр которого будет находиться над берегами Вятки. Температурный фон будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Температура воздуха днем в городе составит +14…+16 градусов, в Ленобласти потеплеет до +16. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Ленобласти будет немного облачно, обойдется без осадков.