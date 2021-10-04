В понедельник в Петербурге будет сухо и +16 градусов

В понедельник в Петербурге будет сухо и +16 градусов
В Санкт-Петербурге будет тепло и без осадков. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Неделя начнется в Петербурге с преимущественно солнечной погоды, дождей не ожидается. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В понедельник, 4 октября, город останется на периферии обширного антициклона, центр которого будет находиться над берегами Вятки. Температурный фон будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Температура воздуха днем в городе составит +14…+16 градусов, в Ленобласти потеплеет до +16. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Ленобласти будет немного облачно, обойдется без осадков.

михаил леус новости СПб погода


 

Новости партнеров
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Водительница
Водительница "БМВ" на Испытателей дёргалась на "зебре", задела пешеходов и уехала на красный свет
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В понедельник в Петербурге будет сухо и +16 градусов
Летний дворец Петра I закрывается до середины мая
У жилого дома на Петергофском шоссе полыхал автомобиль
Число умерших от COVID россиян за неделю превысило 6 тысяч впервые с начала ...
Спасатели час тушили полыхающий трактор на Батальонной улице
Россиян предупредили о высоком шансе заразиться ОРВИ после COVID
Байкер «вернул» водителю окурок, выброшенный из окна авто в Петербурге
Катар условно разрешил въезд в страну привитым «Спутником V» туристам