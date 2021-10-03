Ночью в Ленобласти подморозит, а днем будет +15 градусов

Ночью в Ленобласти подморозит, а днем будет +15 градусов
В разгар дня температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Первый день недели в Ленинградской области начнется с ночных заморозков, но уже днем распогодится — воздух прогреется до +15 градусов.

В прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» говорится, что в понедельник в Ленобласти будет немного облачно, обойдется без осадков.

Ночью регион ждет похолодание до +3…+8 градусов, но в некоторых районах подморозит до -1 градуса. В разгар дня температура воздуха поднимется до +10…+15 градусов.

Скорость юго-восточного, южного ветра ночью составит от 3 до 8 метров в секунду. Днем ветер поднимется до 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление особо не поменяется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что облака и +15: какая погода ждет петербуржцев в понедельник.

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