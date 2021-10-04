В Ленобласти за выходные поезда насмерть сбили трех человек

В Ленобласти за выходные поезда сбили трех человек. Двое из них погибли.

Накануне в дежурную часть транспортной полиции на станции Выборг поступила информация о том, что на 101 километре перегона станций «Кирилловское-Гаврилово» поезд наехал на пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

91-летний житель п. Парголово переходил железную дорогу в неположенном месте. Машинист электропоезда сообщением «Санкт-Петербург-Выборг» экстренно затормозил и подал гудок. Мужчина не успел вовремя покинуть дорогу. Столкновения избежать не удалось. Пенсионер от полученных травм скончался.

Днем ранее в транспортную полицию от дежурной по станции Жихарево поступила информация о том, что на 81 км электропоезд наехал на женщину. Стало известно, что пострадавшей оказалась жительница п. Назия Ленинградской области 77-ми лет. Она была пьяна. Столкновения с поездом она не пережила.

Поезд «Выборг-Санкт-Петербург» наехал на 83-летнюю петербурженку. Бабушка переходила железнодорожный переход на станции Комарово на красный свет светофора. Машинист после подачи гудка экстренно затормозил. Гибели пенсионерки избежать не удалось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции Ручьи задержали пригородные поезда из-за попавшего под поезд мужчины. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.