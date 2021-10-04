За выгул хаски без намордника петербурженку наказали штрафом

За выгул хаски без намордника петербурженку наказали штрафом
Протоколы об административных правонарушениях составляются должностными лицами районной администрации. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу.

Судебные приставы Калининского района Северной столицы взыскали тысячу рублей административного штрафа с 32-летней петербурженки. Дело в том, что она выгуливала свою собаку в общественном месте без намордника и поводка. Всего с жителей Петербурга с начала года взыскали 43 тысячи рублей за такие правонарушения.

Согласно законодательству Петербурга горожанам предусмотрены штрафы за выгул в общественных местах собак, которые имеют в холке более 40 см. без намордника и поводка согласно ст. 8.1 п.1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Об этом сообщает ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу.

Протоколы об административных правонарушениях составляются должностными лицами районной администрации. Они составляют протоколы и направляют их в административную комиссию при администрации района, где еженедельно проходят заслушивания. Нарушителям дается добровольный срок для оплаты штрафа в 60 дней, если платеж не поступает, то административные штрафы передаются в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

В Главном управлении РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу с начала года на исполнении находилось 53 административных штрафа за нарушение правил содержания собак, судебные приставы взыскали 43 тысячи рублей с нарушителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские судебные приставы в 2021 году взыскали с местных жителей более 547 тысяч рублей административных штрафов за нарушение тишины по ночам.

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